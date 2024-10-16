Англійський форвард та німецький фахівець вже мають досвід спільної роботи в Баварії.
Томас Тухель та Гаррі Кейн, Getty Images
16 жовтня 2024, 20:30
Напередодні національна збірна Англії офіційно оголосила про призначення Томаса Тухеля на посаду головного тренера головної команди країни.
Нападник мюнхенської Баварії та "трьох левів" Гаррі Кейн поділився враженнями від возз'єднання зі своїм колишнім керманичем, з яким він вже працював у Німеччині.
"З нетерпінням чекаю знову пограти під керівництвом боса!" — написав Гаррі Кейн в своєму акаунті X.
Нагадаємо, контракт із Тухелем підписано до завершення чемпіонату світу-2026, тоді як працювати на новій посаді він почне з першого дня 2025 року, а Лі Карслі тим часом завершить із командою груповий етап Ліги націй.