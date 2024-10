Напередодні національна збірна Англії офіційно оголосила про призначення Томаса Тухеля на посаду головного тренера головної команди країни.

Нападник мюнхенської Баварії та "трьох левів" Гаррі Кейн поділився враженнями від возз'єднання зі своїм колишнім керманичем, з яким він вже працював у Німеччині.

"З нетерпінням чекаю знову пограти під керівництвом боса!" — написав Гаррі Кейн в своєму акаунті X.

Looking forward to playing under the boss again! https://t.co/mIQOhWKNMz