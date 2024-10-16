Англія

Англійський форвард та німецький фахівець вже мають досвід спільної роботи в Баварії.

Напередодні національна збірна Англії офіційно оголосила про призначення Томаса Тухеля на посаду головного тренера головної команди країни.

Нападник мюнхенської Баварії та "трьох левів" Гаррі Кейн поділився враженнями від возз'єднання зі своїм колишнім керманичем, з яким він вже працював у Німеччині.

"З нетерпінням чекаю знову пограти під керівництвом боса!" — написав Гаррі Кейн в своєму акаунті X.

Looking forward to playing under the boss again! https://t.co/mIQOhWKNMz — Harry Kane (@HKane) October 16, 2024

Нагадаємо, контракт із Тухелем підписано до завершення чемпіонату світу-2026, тоді як працювати на новій посаді він почне з першого дня 2025 року, а Лі Карслі тим часом завершить із командою груповий етап Ліги націй.