Англія
31 жовтня 2024, 00:14
Тоттенгем вибив Манчестер Сіті з 1/8 фіналу Кубка ліги
Команди Анге Постекоглу та Хосепа Гвардіоли зазнали чергових кадрових втрат у кубковій дуелі.
Тоттенгем — Манчестер Сіті, Getty Images
31 жовтня 2024, 00:14
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Тоттенгем — Манчестер Сіті 2:1
Голи: Вернер, 5, Матар Сарр, 26 — Нунес, 45+5
Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Ромеро (Девіс, 52), Дрегушін, ван де Вен (Удоджі, 14) — Матар Сарр (Біссума, 46), Бентанкур — Джонсон (Рішарлісон, 68), Кулусевські, Вернер (Мур, 68) — Соланке.
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз, Діаш (Гвардіол, 46), Аке (Сімпсон-П’юсі, 73) — Гюндоган (Ковачич, 46) — Савіо (Райт, 63), О’Райлі, Макейті, Нунес — Фоден (Сілва, 58).
Попередження: Матар Сарр, Біссума, Грей