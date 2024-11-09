Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 9 листопада і розпочнеться о 22:00.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Астон Віллою, яке відбудеться на Енфілді.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 9 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Здається, для Ліверпуля в його нинішній справді дуже вражаючій формі просто не існує непереборних випробувань, хоч би якими вони непростими напередодні нам не здавалися. Підбиваючи проміжні підсумки, можемо вкотре із упевненістю констатувати той факт, що Арне Слот був найбільш правильним рішенням керівництва на заміну Юргену Клоппу – і стилістично, і за людськими якостями. І навіть якщо мерсісайдці раптом зіткнуться з певним спадом з точки зору результатів (а початок грудня буде дуже важким для Ліверпуля), це буде цілком закономірним і буденним явищем, але із початку сезону і до цього дня вболівальники "червоних" можуть просто насолоджуватися успіхами своєї команди, нехай місцями ці успіхи "на тоненького" та з прагматичним характером, що часом відбивається на ефектності футболу.

Проте, простежуються у Ліверпуля також матчі, де ми, хай і не на постійній основі, але можемо побачити так звану "демо-версію" тієї команди, яку хоче побудувати Слот — постійно домінуючу та активно атакуючу, а не тільки у певні відрізки матчу. Посеред тижня "червоні" розбили все ще міцний леверкузенський Баєр у Лізі чемпіонів із рахунком 4:0, продовживши свій шлях у єврокубках зі 100% показником перемог. В АПЛ Ліверпуль також зараз перший, а з моменту старту цього сезону підопічні Арне Слота лише двічі втрачали очки з урахуванням усіх турнірів — у нічийному матчі на Емірейтс із лондонським Арсеналом та у програному поєдинку проти сенсаційного Ноттінгем Форест. Як довго це зможе продовжуватись? Гадки не маємо, але фанати Ліверпуля точно хотіли б продовження банкету.

Але те, що спад Ліверпуля з ймовірністю 99% є неминучим, протягом цієї кампанії вже встигли підтвердити ціла низка провідних команд... Безперечно, Астон Вілла зараз знаходиться в цьому списку колективів, яким потрібно перевести подих, адже після непростої нічиєї з міцним Борнмутом на бірмінгемців чекала провальна серія з трьох поразок поспіль у всіх турнірах.

І це добре, що найбільшою ціною, яку заплатили підопічні Унаї Емері, стала їхня подальша участь у Кубку ліги — точніше її відсутність. У Лізі чемпіонів ж "леви" йдуть у вісімці найкращих, а в АПЛ поки що успішно зберігають шостий рядок, перебуваючи у щільній близькості до своїх прямих конкурентів. Чи готові гравці Астон Вілли вже сьогодні зробити важливий крок до того, щоб перервати свою невдалу серію? Що ж, наприкінці минулого сезону бірмінгемці вигризли путівку до Ліги чемпіонів, і тоді результативна нічия з Ліверпулем на неймовірному характері цьому безпосередньо посприяла. Тільки тоді "джокер" Джон Дуран та його здатність до реалізації неочевидних моментів були справжнім відкриттям, а зараз "червоні" зроблять все, щоб не наступати на ті ж граблі. Емері знову потрібно чимось дивувати.

За версією компанії FAVBET , фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,46, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 6,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,00. Серед можливих варіантів ставок пропонуємо вам звернути увагу на варіант із "Обидві забʼють — Так" з коефіцієнтом 1,63. Серед більш ризикованих варіантів цікавою виглядає подія за 3,05, в результаті якої Астон Вілла має виграти в одному з таймів.