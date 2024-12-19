Англія

Хамза Чаудрі змінив футбольне громадянство.

Опорний півзахисник Лестер Сіті Хамза Чаудрі прийняв рішення виступати за збірну Бангладеш, передає офіційна сторінка клубу АПЛ в X.

Чаудрі народився в місті Лафборо, що в графстві Лестершир. Батько Хамзи родом із Гренади, тоді як мати — з Бангладеш.

Hamza has today changed his national allegiance to Bangladesh 🇧🇩 pic.twitter.com/tjGO7YYWQj — Leicester City (@LCFC) December 19, 2024

На рахунку 27-річного вихованця Лестер Сіті сім матчів за збірну Англії U-21 у 2018-19 роках.

У ході поточної кампанії Чаудрі взяв участь у чотирьох поєдинках "лисиць" у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.