Хамза Чаудрі змінив футбольне громадянство.
Хамза Чаудрі, Getty Images
19 грудня 2024, 22:14
Опорний півзахисник Лестер Сіті Хамза Чаудрі прийняв рішення виступати за збірну Бангладеш, передає офіційна сторінка клубу АПЛ в X.
Чаудрі народився в місті Лафборо, що в графстві Лестершир. Батько Хамзи родом із Гренади, тоді як мати — з Бангладеш.
На рахунку 27-річного вихованця Лестер Сіті сім матчів за збірну Англії U-21 у 2018-19 роках.
У ході поточної кампанії Чаудрі взяв участь у чотирьох поєдинках "лисиць" у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.