Опорний півзахисник Лестер Сіті Хамза Чаудрі прийняв рішення виступати за збірну Бангладеш, передає офіційна сторінка клубу АПЛ в X.

Чаудрі народився в місті Лафборо, що в графстві Лестершир. Батько Хамзи родом із Гренади, тоді як мати — з Бангладеш.

Hamza has today changed his national allegiance to Bangladesh 🇧🇩 pic.twitter.com/tjGO7YYWQj