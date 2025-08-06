У своєму останньому матчі він підняв над головою трофей Ліги Європи.
Сон Хин Мін, GETTY IMAGES
06 серпня 2025, 22:48
Епоха Сона в Тоттенгемі офіційно завершилася. Клуб підтвердив, що 33-річний капітан і талісман команди Сон Хин Мін залишив Лондон і приєднався до клубу МЛС Лос-Анджелес. Цей трансфер, про який ми раніше повідомляли, став рекордним для ліги. Південнокореєць завершив свою десятирічну історію в Тоттенгемі, провівши 454 матчі та забивши 173 голи.
Останнім змагальним матчем Сона за клуб став фінал Ліги Європи, де він як капітан підняв над головою трофей, що стало символічним завершенням його фантастичного десятиліття. За час у клубі він також виграв "Золотий бутс" і здобув нагороду Пушкаша за феноменальний гол.
Голова Тоттенгема Деніел Леві у своїй прощальній заяві назвав Сона "одним із найвидатніших гравців", які коли-небудь носили футболку "шпор", і підкреслив, що він є не лише чудовим футболістом, а й "неймовірною людиною".
"Тріумф Ліги Європи в Більбао був справді чарівним моментом в історії клубу, і те, що Сонні підняв трофей, — це ідеальний незабутній спогад про його фантастичне десятиліття в Тоттенгем", — зазначив Леві.