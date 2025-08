Епоха Сона в Тоттенгемі офіційно завершилася. Клуб підтвердив, що 33-річний капітан і талісман команди Сон Хин Мін залишив Лондон і приєднався до клубу МЛС Лос-Анджелес. Цей трансфер, про який ми раніше повідомляли, став рекордним для ліги. Південнокореєць завершив свою десятирічну історію в Тоттенгемі, провівши 454 матчі та забивши 173 голи.

The Club can confirm the permanent transfer of Heung-Min Son to LAFC.



Thank you will never be enough, Sonny.