Англія

У своєму останньому матчі він підняв над головою трофей Ліги Європи.

Епоха Сона в Тоттенгемі офіційно завершилася. Клуб підтвердив, що 33-річний капітан і талісман команди Сон Хин Мін залишив Лондон і приєднався до клубу МЛС Лос-Анджелес. Цей трансфер, про який ми раніше повідомляли, став рекордним для ліги. Південнокореєць завершив свою десятирічну історію в Тоттенгемі, провівши 454 матчі та забивши 173 голи.

The Club can confirm the permanent transfer of Heung-Min Son to LAFC.



Thank you will never be enough, Sonny. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2025

Останнім змагальним матчем Сона за клуб став фінал Ліги Європи, де він як капітан підняв над головою трофей, що стало символічним завершенням його фантастичного десятиліття. За час у клубі він також виграв "Золотий бутс" і здобув нагороду Пушкаша за феноменальний гол.

Голова Тоттенгема Деніел Леві у своїй прощальній заяві назвав Сона "одним із найвидатніших гравців", які коли-небудь носили футболку "шпор", і підкреслив, що він є не лише чудовим футболістом, а й "неймовірною людиною".

"Тріумф Ліги Європи в Більбао був справді чарівним моментом в історії клубу, і те, що Сонні підняв трофей, — це ідеальний незабутній спогад про його фантастичне десятиліття в Тоттенгем", — зазначив Леві.