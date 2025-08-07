Англія

Велика втрата для "шпор".

Півзахисник лондонського Тоттенгема Джеймс Меддісон отримав травму у товариському матчі з Ньюкасл Юнайтед (1:1).

За інформацією журналіста Семі Мокбела, 28-річний англієць пройшов медичне обстеження, яке виявило у нього серйозне пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Зазначається, що футболісту потрібне хірургічне втручання через яке він пропустить більшу частину сезону-2025/26.

Чинна трудова угода гравця зі "шпорами" розрахована до 30 червня 2028 року.

Минулого сезону Джеймс Меддісон відіграв за Тоттенгем 45 матчів, забив 12 голів та віддав 11 результативних передач.

