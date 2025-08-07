Англія

"Молотобійці" підтримують ямайця, але прощаються з ним як із гравцем.

Вест Гем не став продовжувати контракт із ямайським нападником Майклом Антоніо, повідомляється на офіційному сайті клубу.

35-річний форвард потрапив у серйозне ДТП 7 грудня 2024 року і провів кілька тижнів у лікарні. Антоніо виступав за Вест Гем із січня 2015 року, зіграв 323 матчі, забив 83 голи, віддав 42 результативні передачі та виграв Лігу конференцій у 2023 році.

"Вест Гем Юнайтед підтверджує, що після завершення контракту наприкінці минулого сезону Майкл Антоніо не підпише нову угоду з клубом.

Неймовірна сила духу та рішучість, проявлені гравцем під час відновлення після травм, отриманих у ДТП, дозволили йому повернутися на поле в червні, коли він вийшов на заміну за збірну Ямайки в матчі Золотого кубка КОНКАКАФ проти Гватемали. Нещодавно Антоніо зіграв 45 хвилин і забив два голи за молодіжну команду Вест Гема (U-21) у товариському матчі проти Борхем Вуд.

Майкл назавжди залишиться улюбленцем і шанованим членом сім’ї Вест Гем Юнайтед. Клуб продовжить підтримувати його в процесі реабілітації, надаючи доступ до тренувань, тренажерного залу та медичної допомоги за потреби.

Триває обговорення його можливої ролі в клубі, яка дозволила б використати його досвід і лідерські якості. Антоніо назавжди залишиться частиною 130-річної історії клубу.

Усі в Вест Гем Юнайтед щиро дякують Майклу за його віддану службу в бордово-синій формі протягом останніх десяти років. Найближчими днями та тижнями клуб планує додатково вшанувати його внесок", — йдеться в заяві клубу.