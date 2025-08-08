Віллани підсилилися найкращим бомбардиром французького клубу.
Еванн Гессан, ФК Астон Вілла
08 серпня 2025, 15:20
Астон Вілла завершила трансфер нападника Еванна Гессана з Ніцци, підтвердив англійський клуб.
Сума трансферу склала €35 млн із урахуванням бонусів, а контракт 24-річного форварда розрахований на п’ять років.
У минулому сезоні Гессан став найкращим бомбардиром Ніцци, забивши 12 голів і віддавши вісім результативних передач у 33 матчах Ліги 1.
Раніше повідомлялося, що Дінь підписав новий контракт із Астон Віллою.