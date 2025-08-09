Англія

Контракт Геї спливає наступного року, що відкриває двері для переходу.

Ліверпуль опинився у найвигіднішій позиції для підписання центрального захисника збірної Англії Марка Геї, якщо той вирішить залишити Крістал Пелес цього літа. Контракт футболіста завершується через рік, що робить ситуацію сприятливою для мерсисайдців. У найближчу неділю Геї зіграє проти Ліверпуля у матчі за Суперкубок Ком’юніті на Вемблі. Клуб з Енфілда вже понад рік стежить за розвитком його контрактної ситуації.

Основним конкурентом у боротьбі за 25-річного центрбека вважається Челсі, але лондонський клуб наразі зосередився на інших трансферних пріоритетах. Навіть травма Леві Колвілла, яка звузила вибір у центрі оборони, не змінила їхніх планів. Енцо Мареска заявив, що Челсі "також намагається знайти інші рішення". Хоча Геї й починав кар’єру на Стемфорд Брідж і досі викликає симпатію в клубі, його повернення наразі не розглядається.

Минулого літа Ньюкасл був близьким до підписання гравця, готуючи угоду на 70 мільйонів фунтів, але цього міжсезоння команда Едді Хоу шукає підсилення в атаці. Контракт Геї з Крістал Пелес добігає кінця, а нова угода не обговорюється. Минулого року Ньюкасл оцінював його у 65 мільйонів, але зараз ринкова ціна може бути нижчою через ризик втрати гравця безкоштовно. Захисник також увійшов до стартового складу збірної Англії на Євро-2024.

Паралельно клуб чекає на рішення Спортивного арбітражного суду у справі про виступи в єврокубках. Наставник Олівер Гласнер, контракт якого теж завершується через рік, сказав: "Якщо ми граємо в Лізі Конференції, це відчувається так, ніби нас покарали, але ми невинні". Президент Стів Періш та юридична команда представляли аргументи клубу на засіданні у Лозанні, сподіваючись повернути місце переможця Кубка Англії у Лізі Європи.