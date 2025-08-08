Англія

"Червоні" готують нову пропозицію за форварда Ньюкасла.

Нападник Ньюкасла Александер Ісак продовжує бути пріоритетною ціллю Ліверпуля на трансферному ринку, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, "червоні" готують нову пропозицію для "сорок" щодо трансферу шведського форварда. Сам Ісак уже узгодив умови особистого контракту з мерсисайдцями.

У минулому сезоні 25-річний Ісак зіграв 42 матчі у всіх турнірах, забив 27 голів і віддав шість результативних передач. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить €120 млн.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл усунув Ісака від товариських матчів.