Англія

Ювентус може продати захисника, щоб звільнити кошти для трансферу Коло Муані.

Англійський Сандерленд звернувся до Ювентуса з запитом щодо можливого трансферу захисника Ллойда Келлі. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

За даними джерела, туринський клуб розглядає варіант продажу 26-річного англійця, щоб отримати кошти для фінансування повернення Рандала Коло Муані з ПСЖ. Француз залишив гарне враження під час оренди минулого сезону, і Ювентус прагне знову бачити його в складі.

Келлі оцінюють у 18–20 мільйонів євро. Сам гравець не надто зацікавлений у зміні клубу, однак ситуація може змінитися, якщо надійде відповідна пропозиція.

Нагадаємо, що Келлі приєднався до Ювентуса у лютому 2025 року з Борнмута — спершу в оренду, з обов’язковим правом викупу. У другій половині сезону він провів 19 матчів і зарекомендував себе як важлива частина оборони.