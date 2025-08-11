Англія

Хавбека обрала майже третина із понад 600 журналістів, які взяли участь в опитуванні.

Півзахисник Ліверпуля Флоріан Вірц, який перейшов у це міжсезоння до клубу АПЛ з леверкузенського Баєра, був визнаний найкращим футболістом року в Німеччині шляхом щорічного опитування серед спортивних журналістів від авторитетного видання Kicker.

У голосуванні мали право брати участь усі футболісти, які виступали у німецькій Бундеслізі в минулому сезоні.

За підсумками опитування Вірц набрав 191 голос із 600 доступних, що забезпечило йому перемогу над півзахисником Баварії Майклом Олісе (81) та форвардом Штутгарта Ніком Вольтемаде (71).

Минулого сезону 22-річний німець провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав 15 результативних передач.

Також додамо, що нещодавно Вірц потрапив до списку із 30 претендентів за Золотий м'яч-2025.