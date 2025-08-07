Інше

France Football оприлюднив перелік претендентів на головну індивідуальну нагороду року, переможця визначать 22 вересня.

Журнал France Football офіційно оприлюднив список номінантів на Золотий м’яч 2025 — нагороду, яку щороку отримує найкращий футболіст світу.

Найбільше представництво має французький клуб Парі Сен-Жермен, до списку потрапили одразу вісім його гравців.

Повний список номінантів на Ballon d'Or 2025:

Усман Дембеле (ПСЖ), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Дезире Дуе (ПСЖ), Дензел Думфріс (Інтер), Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Віктор Дьокереш (Арсенал / Спортінг), Ашраф Хакімі (ПСЖ), Гаррі Кейн (Баварія), Хвича Кварацхелія (ПСЖ), Роберт Левандовські (Барселона), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Лаутаро Мартінес (Інтер), Скотт Мактоміней (Наполі), Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Нуну Мендеш (ПСЖ), Жоау Невеш (ПСЖ), Педрі (Барселона), Коул Палмер (Челсі), Майкл Олісе (Баварія), Рафінья Діас (Барселона), Деклан Райс (Арсенал), Фабіан Руїс (ПСЖ), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид), Мохамед Салах (Ліверпуль), Флоріан Віртц (Баєр / Ліверпуль), Вітінья (ПСЖ), Ламін Ямаль (Барселона).

Церемонія нагородження пройде 22 вересня. Нагадаємо, чинним володарем Золотого м’яча є півзахисник Родрі, який отримав нагороду у 2024 році.