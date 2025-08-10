Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелес.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував поразку своєї команди від Крістал Пелес у серії післяматчевих пенальті у матчі за Суперкубок Англії.

"Я не бачу головної проблеми, якщо тільки інша команда не забиває два пенальті, а ви все одно програєте в п'яти пенальті — це, звичайно, не допомагає. Загалом, це була гра, в якій ми двічі виходили вперед, і, на мій погляд, ми контролювали гру, поки вони не забили другий м'яч. Потім у нас все ще був один великий шанс у Салаха, але ми впустили його. Але до цього моменту, при рахунку 2:1, я мав усі підстави очікувати, що ми виграємо цю гру. Але після 2:2 нам можливо пощастило, що ми змогли перейти до серії пенальті.

В ході всієї передсезонної підготовки ми бачили, що здатні створювати велику кількість моментів і почуватися впевненіше з м'ячем, створюючи більше можливостей, можливо навіть домінуючи на полі. Минулого сезону ми багато володіли м'ячем, але це не завжди призводило до перспективних ситуацій. Зараз, на мій погляд, ми краще створюємо та реалізуємо моменти, ніж упродовж усього минулого сезону.

Але й з іншого боку, ми пропустили чотири голи від Мілана, один від японської команди, два від Більбао та знову два сьогодні. Минулого сезону справді нашою сильною стороною було те, що ми перемагали здебільшого з різницею в один гол, і це було пов'язано з тим, що ми грали на нуль або пропускали максимум один гол. Сьогодні ми забили двічі, а минулого сезону нам це не вдалося – ми перемогли їх з рахунком 1:0, а на Енфілді зіграли внічию 1:1. У цьому є позитив.

Багато передач проходило повз нашу останню лінію, багато навісів. Мені здається, ми не давали так багато шансів супернику, поки він не забив другий м'яч, після чого він став створювати більше загроз.

Перед пенальті не було жодного особливого посилу. Просто треба було переконатися, що всі спокійні та не відволікаються. Було зрозуміло, хто битиме, тому нам залишалося тільки визначитися з порядком, що ми й зробили. Гравцям потрібно було зосередитись на пенальті, що вони й робили.

Ми замінили чотирьох гравців, і іноді потрібен час, щоб адаптуватися або в нападі, або в обороні. Але проти Більбао ми не пропустили жодного моменту з гри, може, один, я не знаю, але ми пропустили два після стандартів, які також є великою частиною футболу. Загалом моментів у Пелес було не так багато, тому що вони пішли на низький блок, і ми багато володіли м'ячем. Але після рахунку 2:2 у них були моменти, тому, можливо, зараз потрібно трохи скоригувати оборону, тому що ми не даємо створювати багато моментів, але пропускаємо голи.

Виступ Екітіке та його гол? Завжди приємно забити гол – не лише йому, а й Фрімпонгу – особливо якщо починаєш кар'єру у новому клубі. Але було б ще приємніше виграти матч, бо, на мій погляд, це важливіше за голи. Він вплинув на гру, але він також є прикладом гравця, який прийшов, здається, півтора-два тижні тому, в кінці нашого азіатського турне. Тому для мене, за три-чотири дні до п'ятничної гри, було б нерозумно випускати його на всі 90 хвилин. Звичайно, у нас є Федеріко, але він теж не брав участі в спарингах, тож замінити його особливо нікому. Тож якщо він отримає травму зараз, це буде серйозним ризиком. Саме тому я замінив його, але сьогодні він провів гарний матч", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

