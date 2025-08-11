Англія

Клуб із Манчестера зробив запит до ПСЖ і вивчає можливість трансферу італійського голкіпера.

Манчестер Сіті зацікавився підписанням воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми.

Як повідомляє журналіст Ораціо Аккомандо, англійський клуб звернувся до паризької команди із запитом, щоб з’ясувати умови потенційної угоди як із самим футболістом, так і з його нинішнім клубом.

Причиною інтересу стала ймовірність відходу основного голкіпера Едерсона, який, за інформацією джерел, вже має попередню домовленість з турецьким Галатасараєм.

Минулого сезону Доннарумма провів 47 матчів, з яких 17 на нуль при 43 пропущених м'ячах.

