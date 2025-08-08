Франція

Зірковий воротар ПСЖ може змінити команду до закриття трансферного вікна.

Італійський воротар ПСЖ Джанлуїджи Доннарумма може покинути клуб до завершення літнього трансферного вікна, повідомляє Football Italia. У 26-річного голкіпера є кілька варіантів продовження кар’єри.

Зацікавленість у підписанні Доннарумми проявляють Челсі, Баварія та Манчестер Сіті. Ринкова вартість італійця, за даними Transfermarkt, становить €40 млн.

Доннарумма захищає ворота "парижан" із літа 2021 року, а його чинний контракт із ПСЖ діє до кінця червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що воротар Лілля Люка Шевальє близький до переходу в ПСЖ.