Англія

Обидва форварди пропустили товариський матч з Міланом, що може свідчити про швидкий трансфер.

Керівництво Челсі має намір розлучитися з нападниками Крістофером Нкунку та Ніколасом Джексоном до завершення літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Daily Mail.

Учора лондонський клуб у товариському поєдинку впевнено переміг Мілан з рахунком 4:1. У заявці на гру обох форвардів не було, що, за інформацією джерела, пов’язано з планами клубу знайти їм нові команди.

Трансфери можуть відбутися вже найближчими тижнями.

У минулому сезоні АПЛ сенегалець зіграв за Челсі 30 матчів, забив 10 голів і віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Нкунку дозволили пропустити старт передсезонки в Челсі.