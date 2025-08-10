Інше

Чергова перемога для "синіх" у контрольних матчах на зборах.

Лондонський Челсі у черговому товариському матчі розгромив Мілан із рахунком 4:1.

Головним "героєм" першого тайму у складі "россонері" у першому таймі був Андрєй Кубіш, який спершу на п'ятій хвилині зрізав м'яч у власні ворота, а потім на 18 хвилині отримав червону картку. Між цими подіями Жуан Педро подвоїв перевагу "синіх".

У перерві у складі італійського гранда дебютував колишній півзахисник Реала Лука Модрич, проте це не врятувало "россонері" від пропущеного м'яча на 67 хвилині, коли Ліам Делап реалізував пенальті.

Через три хвилини Юссуф Фофана відіграв один м'яч після передачі Алексіса Салемакерса, але останнє слово було за командою Енцо Марески, коли на 90 хвилині Делап оформив дубль.

Вже на наступних вихідних Челсі та Мілан розпочнуть офіційний сезон — "сині" стартують в АПЛ матчем проти Крістал Пелес, а "россонері" почнуть боротьбу в Кубку Італії проти Барі.

Челсі — Мілан 4:1

Голи: Кубіш, 5 (аг), Жуан Педро, 8, Делап, 67 (пен), 90 — Фофана, 70.

Челсі: Санчес — Кукурелья (Гато, 73), Чалоба (Ачімпонг, 56), Адарабіойо, Джеймс (Гюсто, 61) — Кайседо (Ессуго, 73), Енцо (Андре Сантос, 60) — Байно-Гіттенс (Джордж, 73), Палмер (Естевао, 61), Нету (Волш, 73) — Жуан Педро (Делап, 60).

Мілан: Меньян — Террачано, Томорі, Кубіш — Бартезагі, Фофана, Річчі (Модрич, 46), Муса (Дуцу, 73) — Салемаркерс (Сіа, 85), Лофтус-Чік (Елету, 85) — Леау.

Попередження: Меньян.

Вилучення: Кубіш, 18.