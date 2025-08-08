Англія

"Пенсіонери" готуються до переговорів із Манчестер Юнайтед.

Аргентинський вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо близький до переходу в Челсі, повідомляє Фабриціо Романо.

Челсі, Наполі чи Саудівська Аравія: де продовжить кар'єру Гарначо?

21-річний півзахисник успішно провів переговори з "пенсіонерами" і узгодив умови особистого контракту. Тепер лондонському клубу необхідно домовитися про трансфер із "червоними дияволами".

Гарначо виступає за Манчестер Юнайтед із літа 2022 року. Його чинний контракт із клубом діє до кінця сезону-2027/28. Ринкова вартість гравця, за даними Transfermarkt, становить €45 млн.