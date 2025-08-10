Німеччина

Челсі та Лейпциг обговорюють варіант трансферу, який може влаштувати обидві сторони.

РБ Лейпциг розглядає можливість повернення Крістофера Нкунку у складі великої трансферної угоди з Челсі, у якій ключовим активом виступить Хаві Сімонс.

Як стало відомо, лондонський клуб прагне продати кількох гравців, і серед них — Нкунку, який уже висловив бажання залишити Стемфорд Брідж. Француз перейшов до Челсі влітку 2023 року за £52 млн, але його перший сезон в Англії зіпсували травми, і він так і не закріпився в основі.

Лейпциг, де нападник провів свій найрезультативніший період (16 голів у 25 матчах у останньому сезоні перед від’їздом), хотів би повернути його у склад, отримавши при цьому кошти від Челсі. Паралельно клуб оцінює Сімонса приблизно у £60 млн, після того як взимку підписав його з ПСЖ.

Нкунку пропустив старт передсезонної підготовки Челсі, а серед претендентів тоді фігурували клуби з Англії, Італії та Німеччини. Тепер же, схоже, інтерес Лейпцига вийшов на новий рівень — із конкретними ідеями для обміну.

Переговори ще далекі від завершення: не визначено остаточну структуру угоди та неясно, чи готовий сам Нкунку повернутися до Бундесліги. Проте факт обговорення такого варіанту свідчить, що обидва клуби готові до креативних рішень на трансферному ринку.