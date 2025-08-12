Англія

Англійський півзахисник пройшов медогляд і може перебратися до Ліверпуля з Манчестер Сіті з опцією викупу за 50 мільйонів фунтів.

Джек Гріліш готується продовжити кар’єру в Евертоні. 29-річний атакувальний півзахисник уже успішно пройшов медичне обстеження та очікує на завершення формальностей для переходу на правах оренди. Клуб із Ліверпуля матиме право викупу гравця за 50 мільйонів фунтів.

Гріліш приєднався до Манчестер Сіті у 2021 році після трансферу з Астон Вілли за рекордні для англійця 100 мільйонів фунтів. За чотири сезони в складі "містян" він виграв сім трофеїв, серед яких Ліга чемпіонів, три титули АПЛ та національні кубки.

У минулій кампанії Прем’єр-ліги Гріліш провів 20 матчів, забив один м’яч, зробив одну гольову передачу та отримав три жовті картки.

Раніше була інформація, що Евертон може витратити на оренду Джека близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів.