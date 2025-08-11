Англія

Сума трансферу може становити 100 мільйонів євро.

Вінгер мадридського Реала Родріго може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного бразильця зацікавлений Манчестер Сіті.

Керівництво "містян" почало оцінювати потенційний трансфер вінгера "вершкових" після того, як з'явились домовленості з іншими клубами про оренди Джека Гріліша, Савіо та Джеймса Макейті.

Також зазначається, що Реал може дозволити здійснити трансфер за суму близько 100 мільйонів євро.

Минулого сезону Родріго провів 54 матчі, в яких забив 14 голів та віддав 11 гольових передач.