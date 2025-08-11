Англія

Після можливої втрати Савіньйо "містяни" відновили прямі контакти з агентом нідерландського плеймейкера.

Манчестер Сіті активізував спроби підписання універсального атакуючого півзахисника РБ Лейпциг Хаві Сімонса, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

У зв’язку з ймовірним відходом Савіньйо до Тоттенгема, "містяни" відновили контакт із впливовим агентом Алі Баратом, щоб спробувати переконати 22-річного нідерландця залишити осторонь ідею щодо можливого переходу до Челсі та приєднатися до команди Пепа Гвардіоли.

У той же час переговори Челсі про трансфер Сімонса також продовжуються, сторони демонструють взаємний інтерес і прагнуть якнайшвидше укласти угоду. Жодних кардинальних змін у перемовинах не відбулося, і зараз усе знаходиться у режимі очікування.

Утім, у тепер у лондонців з'явився зайвий головний біль у вигляді Сіті, який зробив конкретний крок назустріч Хаві.

У минулому сезоні Хаві Сімонс провів за Лейпциг 33 матчі, забив 11 голів та віддав 8 асистів. Портал Transfermarkt оцінює молодого плеймейкера в 70 млн євро, а його контракт із "биками" спливає влітку 2027 року.