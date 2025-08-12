Англія

Ювентус і Рома проявляють інтерес до англійського вінгера, але трансфер залежить від кадрових рішень туринців.

Манчестер Юнайтед готовий розлучитися з Джейдоном Санчо за суму від 20 до 25 мільйонів євро. Про це повідомив відомий інсайдер Ніколо Скіра. Клуб очікує отримати таку пропозицію від потенційних покупців, щоб погодитися на продаж гравця.

Ювентус, який ще місяць тому погодив із футболістом контракт до 2029 року із зарплатою шість мільйонів євро на рік, не робитиме кроків для підписання, якщо правий вінгер Ніколас Гонсалес залишиться в команді. Рома також запитувала інформацію про можливий трансфер англійця.

За словами журналіста Альфредо Педулли, раніше Ювентус і Манчестер Юнайтед навіть узгодили перехід за 15 мільйонів фунтів, але угода зірвалася.

Нагадаємо, що влітку 2021 року МЮ придбав Санчо у Боруссії Дортмунд за 85 мільйонів євро. Минулого сезону вінгер виступав за Челсі на правах оренди, забив п'ять голів і зробив вісім асистів у 42 матчах.

