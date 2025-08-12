Англія

Захисник Манчестер Юнайтед розповів, як справляється з тиском і чому переживає за молодих футболістів.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр поділився своїм ставленням до критики та пояснив, що допомагає йому витримувати психологічний тиск.

"Насамперед для цього в мене є надійні близькі люди: міцна сім'я та справжні друзі – ті, з ким потоваришував ще у школі. Наша компанія не розпалася, і ця підтримка є дуже важливою", — розповів футболіст.

Магуайр наголосив, що у грі за Манчестер Юнайтед кожна дія під пильною увагою: "На футбольному полі тобі завжди дають оцінку, а коли виступаєш за цей клуб, кожен твій рух розглядають із старанністю. Кожен пропущений м'яч – обов'язково на чиєїсь совісті. Навіть якщо це був складний удар, завжди знайдуть винного".

Він зізнався, що з часом до цього звикаєш, але для новачків ситуація може бути складною: "Спочатку ти не боїшся. А потім, після пари недоліків та сезонів, від тебе чекають результату. Ось тоді це стає справжнім випробуванням".

Футболіст також звернув увагу на тенденцію, коли гравців спершу хвалять, а згодом критикують: "Я бачив, як багато футболістів Манчестер Юнайтед за рік-два здорово себе проявляли, а на третій їх починали критикувати, їхня форма погіршувалась. Подібне відбувається постійно. Я ж абсолютно спокійно сприймаю критику на свою адресу. Протягом кар'єри часто проходив через це. Мені тривожно за молоде покоління – невідомо, як їх може вплинути критика", — підсумував англієць в інтерв'ю на Ютуб-каналі Ріо Фердінанда.

Раніше стало відомо, що Магвайр хоче продовжити контракт із Манчестер Юнайтед.