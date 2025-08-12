Англія

Захисник МЮ вважає, що команда має грати вільно, незважаючи на критику та постійний пресинг з боку преси і вболівальників.

Гаррі Магвайр поділився думками про тиск, з яким стикається Манчестер Юнайтед, і причини підвищеної уваги до клубу. За його словами, в команді зараз панує чудова атмосфера, гравці працюють на максимум і прагнуть дати вболівальникам більше позитивних емоцій.

"Хлопці старанно працюють, у команді панує чудова атмосфера. Ми хочемо досягти успіху, ми робимо для цього все, що в наших силах. Ми розуміємо, що останнім часом були недостатньо сильними і не так багато дали нашим фанатам. Я відчуваю, що це майже як новий старт, і сподіваюся, що цей старт буде кращим".

Магвайр зазначив, що після епохи сера Алекса Фергюсона клуб пережив перехідний період: тоді МЮ мав найсильніший склад і здобував усі трофеї, але тепер реальність інша — команда вже не є найкращою.

"У нас був перехідний період, коли сер Алекс був тут, у нас була з відривом найкраща команда, і ми виграли всі трофеї. Але реальність така, що ми не найкращі. Потрібно впоратися з тиском і грати так, ніби ви на дитячому майданчику. Думаю, цього ми й прагнули останні 10 років".

Захисник також додав, що підвищена увага до клубу пов’язана з упередженим ставленням:

"Думаю, що Манчестер Юнайтед перебуває під пильною увагою лише тому, що всі багато хто в країні ненавидить його — це просто факт", — сказав захисник.

Раніше стало відомо, що Магвайр хоче продовжити контракт із Манчестер Юнайтед.