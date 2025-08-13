Англія

Відбулось офіційне оголошення про трансфер.

Німецький центральний захисник італійського Мілана Малік Тіав цього літа отримав цікаву пропозицію від англійського Ньюкасла.

Тим часом і "россонері" побачили чималу суму потенційної компенсації за свого 24-річного виконавця в розмірі 40 млн євро, тож двічі не думали перед його продажем.

Кілька годин тому цей трансфер було офіційно завершено підписанням контракту до 2030 року із зарплатнею в 4 млн євро за сезон поміж футболістом та "сороками".

Тіав приєднався до Мілана влітку 2022 року в якості трансферу з гельзенкірхенського Шальке за 9,3 млн євро й провів відтоді 85 матчів, забив один гол та віддав дві гольові передачі.