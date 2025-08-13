Минулого сезону івуарієць допоміг Штурму виграти чемпіонат Австрії.
Малік Ялькує, GETTY IMAGES
13 серпня 2025, 11:29
Півзахисник Брайтона Малік Ялкує проведе найближчий сезон у Свонсі. Сторони домовилися про оренду до завершення кампанії 2025/26.
19-річний футболіст був пріоритетною трансферною ціллю для головного тренера Свонсі Алана Шихана. Наставник упевнений, що Ялкує зможе стати одним із ключових гравців команди в Чемпіоншипі. Гравець молодіжної збірної Кот-д'Івуару вже побував на трибунах під час матчу Кубка Карабао, де Свонсі переміг Кроулі Таун, а офіційне оформлення переходу очікується найближчим часом.
Минулого сезону Ялкує виступав в оренді за Штурм Грац, провівши 26 матчів у чемпіонаті та здобувши з клубом титул чемпіона Австрії. Також він відіграв вісім поєдинків у Лізі чемпіонів.