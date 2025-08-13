Англія

Англійський клуб готовий заплатити 31 мільйон євро за Ділана Бакву.

Як повідомляє Get French Football News (GFFN), англійський клуб Ноттінґем Форест зробив оновлену трансферну пропозицію за 22-річного вінгера Страсбура Ділана Бакву.

Раніше французький клуб уже відхилив пропозицію від Фореста на суму 28 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Нова пропозиція становить приблизно 31 мільйон євро без урахування бонусів, що, за інформацією джерела, наближається до очікуваної вартості гравця з боку Страсбура.

Поки що залишається невідомим, чи прийме французький клуб нову пропозицію, однак переговори, схоже, наближаються до вирішальної фази.

Минулого сезону Ділан Баква провів 31 матч за Страсбур у всіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та 9 результативними передачами.