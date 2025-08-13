Англія

Колись перспективний форвард знайшов нову команду після того, як залишив Евертон вільним агентом.

Колишній форвард збірної Англії та Евертона Домінік Калверт-Льюїн стане новим гравцем Лідс Юнайтед, що підвищився до Прем'єр-ліги завдяки тріумфу в Чемпіоншипі. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, угода з 28-річним вільним агентом вже досягнута, і трансфер буде офіційно завершено після проходження футболістом медичного огляду.

Минулого тижня нападника пропонували Фіорентині, однак італійський клуб, як і сам гравець, мали інші пріоритети, тож угода з “фіалками” не відбулася.

Таким чином, якщо все піде за планом, травматичний Домінік Калверт-Льюїн залишиться в АПЛ після завершення контракту з Евертоном, за який у минулому сезоні він провів 1613 хвилин у 26 матчах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.