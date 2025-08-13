Англія

18-річний італійський захисник приєднається до команди Арне Слота цього літа за 35 млн євро.

Ліверпуль повністю узгодив із Пармою трансфер центрального захисника Джованні Леоні. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

18-річний італієць приєднається до команди Арне Слота вже цього літа, без варіантів оренди — такий формат навіть не розглядався.

Сума угоди складає близько 35 мільйонів євро, у контракт також включено пункт про відсоток від майбутнього продажу гравця. Переконувати Леоні у переході не довелося — сам футболіст з самого початку хотів виступати за Ліверпуль і стане частиною планів нового головного тренера Арне Слота.

Молодий оборонець вважається одним із найбільш перспективних італійських талановитих центрбеків, і його трансфер — не тільки інвестиція Ліверпуля на майбутнє, а й вирішує питання з фактичною відсутністю до цього варіантів для заміни двох основних ЦЗ в складі мерсісайдців.