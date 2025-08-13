18-річний італійський захисник приєднається до команди Арне Слота цього літа за 35 млн євро.
Джованні Леоні, Getty Images
13 серпня 2025, 23:23
Ліверпуль повністю узгодив із Пармою трансфер центрального захисника Джованні Леоні. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
18-річний італієць приєднається до команди Арне Слота вже цього літа, без варіантів оренди — такий формат навіть не розглядався.
Сума угоди складає близько 35 мільйонів євро, у контракт також включено пункт про відсоток від майбутнього продажу гравця. Переконувати Леоні у переході не довелося — сам футболіст з самого початку хотів виступати за Ліверпуль і стане частиною планів нового головного тренера Арне Слота.
Молодий оборонець вважається одним із найбільш перспективних італійських талановитих центрбеків, і його трансфер — не тільки інвестиція Ліверпуля на майбутнє, а й вирішує питання з фактичною відсутністю до цього варіантів для заміни двох основних ЦЗ в складі мерсісайдців.