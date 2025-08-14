Благодійний жест від клубу.
На початку липня надійшла жахлива звістка про смерть португальського нападника англійського Ліверпуля Діогу Жоти та його брат Андре Сілва в дорожньо-транспортній пригоді в іспанській провінції Самора.
Після цього клуб провів кілька заходів з ушанування пам’яті та прощання з футболістом.
Футбольна спільнота також відреагувала на трагічну подію, і продовжує це робити й донині.
Зокрема, стало відомо, що гравці лондонського Челсі вирішили передати частину від призових коштів у загальному обсязі в 13,27 млн, які команді виплатили за перемогу на Клубному чемпіонаті світу-2025, родині Жоти в якості благодійної пожертви.
Ідеться про суму в 428 тис. євро.
Нагадаємо, що всі матчі стартового туру нового сезону англійської Прем’єр-ліги розпочнуться з хвилини мовчання.