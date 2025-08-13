Англія

Португалець загинув разом зі своїм братом внаслідок ДТП.

Хвилина мовчання на згадку про Діогу Жоту та його брата Андре Сілву проводитиметься перед всіма матчами стартового туру англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє ВВС.

Всі футболісти також одягнуть чорні пов'язки, а спеціальні повідомлення та зображення транслюватимуться на великих екранах стадіонів.

Нагадаємо, колишній вінгер Ліверпуля Жота загинув внаслідок автокатастрофи на півночі Іспанії у віці 28 років разом зі своїм 25-річним братом.

Також зазначимо, що шану обом гравцям віддали перед першим матчем сезону, коли Ліверпуль зустрівся з Крістал Пелас у боротьбі за Суперкубок Англії.