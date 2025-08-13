Португалець загинув разом зі своїм братом внаслідок ДТП.
Вболівальники Ліверпуля, Getty Images
13 серпня 2025, 15:20
Хвилина мовчання на згадку про Діогу Жоту та його брата Андре Сілву проводитиметься перед всіма матчами стартового туру англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє ВВС.
Всі футболісти також одягнуть чорні пов'язки, а спеціальні повідомлення та зображення транслюватимуться на великих екранах стадіонів.
Нагадаємо, колишній вінгер Ліверпуля Жота загинув внаслідок автокатастрофи на півночі Іспанії у віці 28 років разом зі своїм 25-річним братом.
Також зазначимо, що шану обом гравцям віддали перед першим матчем сезону, коли Ліверпуль зустрівся з Крістал Пелас у боротьбі за Суперкубок Англії.