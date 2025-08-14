Англія

Футболіст поділився переживаннями після аварії та впливом смерті Діогу Жоти на його життя.

7 грудня минулого року Майкл Антоніо потрапив у ДТП, не впоравшись із керуванням "Феррарі" в передмісті Лондона. Внаслідок аварії він отримав перелом ноги та переніс операцію.

"Раніше я був тією людиною, яка все відкладає убік, думаючи: "Розберуся з цим потім". Тепер я дію одразу. Це почуття, що все може статися будь-якої секунди. Адже я просто їхав додому після тренування – і мало не втратив життя", – розповів Антоніо.

"Перше, що сказав мені лікар: "Так, у тебе перелом ноги, але це те, що згодом гоїться. Ти знову зможеш грати у футбол". Тож питання, чи зможу я повернутися на поле, не стояло. Все залежало від мене і того, скільки я вкладу праці. А я завжди був трудягою. У результаті я зробив це вдвічі швидше за звичайні терміни", – додав футболіст.

Майкл також поділився, як смерть Діогу Жоти та Андре Тейшейри вплинула на нього: "[Подія з Діогу Жотою] вибила мене з колії. Я був у залі, працював над укріпленням ноги з особистим фізіотерапевтом, і він показав мені новину: "Ти бачив це?". Я просто не зміг продовжувати тренування, зібрав речі та пішов додому. Це вразило мене, адже таке могло статися і зі мною", — сказав Антоніо.

Нагадаємо, Вест Гем не продовжив контракт із Антоніо після ДТП взимку.