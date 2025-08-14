Англія

Лондонський клуб бачить у півзахиснику Ліверпуля заміну для Езе.

Крістал Пелас планує посилити півзахист перед стартом нового сезону АПЛ — головною трансферною ціллю орлів став 22-річний хавбек Ліверпуля Гарві Елліотт.

Лондонці розглядають молодого англійця як потенційну заміну Еберечі Езе, який може перейти до Тоттенгема. За інформацією видання The Sun, Ліверпуль оцінює Елліотта приблизно у 40 млн євро.

Елліотт вже провів 148 матчів у складі червоних, у яких забив 15 голів і зробив 20 асистів. Нещодавно він став переможцем Суперкубка Англії з Ліверпулем.