Англія

Брайтон налаштований утримати гравця.

Манчестер Юнайтед готовий відкласти перехід Карлоса Балеби до наступного року, хоча повністю не відмовляється від ідеї підписати його до закриття трансферного вікна, визнаючи, що угода малоймовірна.

Журналіст Флориан Плеттенберг повідомляє, що Брайтон спокійно реагує на інтерес "червоних дияволів", прагнучи зберегти гравця в команді.

Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер підтвердив: "Я дуже впевнений, що Балеба залишиться з нами".

У минулому сезоні 20-річний Балеба провів 40 матчів за Брайтон, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.