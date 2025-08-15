Англія

Атакувальний півзахисник повернеться до АПЛ.

Ноттінгем Форест досяг домовленості з Іпсвіч Таун щодо трансферу 21-річного атакувального півзахисника Омара Хатчінсона. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, Форест готовий заплатити за гравця 37,5 млн фунтів стерлінгів, що перевищує попередній рекорд клубу — придбання Дана Ндоє за 35 млн минулого місяця. Особисті умови контракту Гатчінсона не повинні стати проблемою, а медичний огляд відбудеться сьогодні.

Минулого сезону Хатчінсон провів 32 матчі за Іпсвіч, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі, однак клуб фінішував 19-м у Прем’єр-лізі та вилетів до другого дивізіону. Раніше він навчався в академіях Челсі та Арсеналу, а в 2022 році повернувся в Челсі, де зіграв лише два матчі за першу команду.

У сезоні-2023/24 Гатчінсон виступав у Іпсвіч на правах оренди, провів 50 матчів у всіх турнірах і допоміг команді піднятися до Прем’єр-ліги вперше за 22 роки. Літнього минулого року він став рекордним придбанням Іпсвіч на постійній основі за суму до 22,5 млн фунтів стерлінгів.

На міжнародному рівні Гатчінсон грав за збірну Англії U-21, здобувши титул чемпіона Європи в червні цього року, а також двічі виступав за національну збірну Ямайки, дебютувавши у березні 2023 року у віці 19 років.