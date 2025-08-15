Лідс Юнайтед офіційно оголосив про підписання Домініка Калверт-Льюїна, який приєднався до клубу після завершення контракту з Евертоном на правах вільного агента.

Англійський нападник уклав угоду на три роки, закріпивши своє майбутнє на Елланд Роуд до 2028 року.

28-річний футболіст має великий досвід виступів на найвищому рівні: у Прем’єр-лізі він провів 239 матчів, забивши 57 голів, часто очолюючи лінію атаки своєї команди. Домінік також брав участь у єврокубках, зокрема у кампанії Евертона-2016/17 у Лізі Європи, провівши дев’ять матчів.

Калверт-Льюїн повертається в рідний Йоркшир, де розпочинав кар’єру в Шеффілд Юнайтед. Він пройшов низку вдалих оренд, перш ніж перейти до Евертона.

Найрезультативнішим для форварда став сезон-2020/21, коли він взяв участь у 26 результативних діях, що принесло йому виклик до національної збірної Англії. Утім, реалізувати потенціал та виправдати видані аванси йому завадили систематичні травми.

У минулому сезоні ДКЛ провів 1613 хвилин у 26 матчах за Евертон у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.