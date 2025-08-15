Англія

Переговори з Ювентусом прискорюються, угода може відбутися найближчим часом.

Ноттінгем Форест домовився про особисті умови з центральним півзахисником Дугласом Луїзом і зараз активно працює над завершенням трансферу.

Переговори з Ювентусом прискорюються, тож угода може бути офіційно оформлена вже найближчим часом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразильський хавбек, який не зміг заграти в Італії, наближається до повернення в англійську Прем'єр-лігу, де він зміг заявити про себе у складі Астон Вілли перед трансфером до Турина.

У свою чергу, Ювентус продовжує шукати підсилення на позицію центрального півзахисника, і головною ціллю туринців залишається талановитий Меттью О’Райлі з Брайтона.