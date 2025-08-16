Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з Борнмутом.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу своєї команди у стартовому турі АПЛ проти Борнмута (4:2).

"Емоції після гри? Якщо є півгодини, то я можу все пояснити! Але головне почуття — це вражаюче віддана честь Діогу Жоті. Банер, який був на трибунах, як виконували You'll Never Walk Alone, як співали про Діогу до гри, на першій хвилині, після 20 хвилини та наприкінці матчу. Все це було неймовірно вражаюче і потужне, і це, гадаю, головне, що я відчуваю після гри. А ще був сам матч із рахунком 4:2, де сталося багато подій.

Після того, як фанати так багато разів співали про К'єзу під час гри та минулого сезону, приємно, що він віддав їм щось натомість – і сьогодні він це зробив. Атмосфера останніми хвилинами була неймовірною. Я думав, що виграти чемпіонат тут буде більш значуще, ніж домашній матч проти Борнмута, але останні шість-сім хвилин… Вау! Як вражаюче це було.

Відмінний матч, три команди брали участь у чудовій грі. Чому три? Звичайно, Борнмут і ми грали на повну 96 хвилин або навіть довше, 99, а суддя просто тримав гру, не свистячи щоразу по дрібницях. Чудова гра для перегляду. У результаті ми виграли, що допомагає моїм емоціям, але це те, що ви хотіли б бачити.

Майбутнє К'єзи? Поки він тут, він точно в Ліверпулі, і я не маю причин думати, що щось зміниться. Минулий сезон був для нього важким, він готувався до матчів, пропустив турне Азією, так що багато пропустив, як і Джо Гомес, і ми втратили Коннора Бредлі. Усі мої заміни були пов'язані з гравцями, котрі, ймовірно, не могли грати 90 хвилин. Коли нам потрібен був форвард за рахунку 2:2, я випустив Федеріко – і він дав результат, що завжди є позитивним для майбутнього в клубі.

Важко сказати точно, чому вболівальники полюбили К'єзу. Хоча я теж уболівальник клубу, я ніколи не стою на трибуні і не вигадую пісні. Можливо, річ у тому, що Федеріко зробив сміливий крок, перейшовши з Італії до Англії. Не часто гравці з Італії йдуть до Англії. Може, ще й гарна пісня! Він забив важливий гол за збірну в Англії, може вболівальники це пам'ятають.

Інцидент із Семеньйо? Думаю, зараз це розслідує поліція, клуб зробив ясну заяву про свою позицію. На жаль, це потрібно обговорити, хоча день має бути присвячений Діогу Жоті та його пам'яті. Я говорив із Семеньйо після гри, що постараємося знайти винного. Думаю, його вже знайшли – це добре. Він показав психологічну стійкість: після такої події видав сильний другий тайм. Це говорить про нього як про людину та гравця. Але подібне неприпустимо у футболі, особливо на Енфілді.

Я не хотів йти до Салаха після гри, бо було дуже вражаюче бачити реакцію вболівальників, як вони співали про Жоту до самого кінця матчу. Думаю, він відчув емоції і для нього це було особливим.

У нас було не так багато помилок. Зазвичай можна скаржитися, що гравці не повертаються швидко, але вони це робили. Головне – де втрачаєш м'яч. Перший гол: не потрібно так втрачати м'яч, якщо ведеш 2:0. Другий гол: ми команда, яка любить атакувати та забивати. Захист спрацював, коли втратили м'яч, були два в одного проти їхньої дев'ятки. Але Борнмут показав чудову фізичну готовність, як і ми, і ми зуміли виграти після 2:2", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль – Борнмут.