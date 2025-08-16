Англія

Основний голкіпер просить клуб погодитись на трансфер.

Основного воротаря Манчестер Сіті Едерсона виключено зі заявки команди на матч 1-го туру Англійської Прем’єр-ліги проти Вулверхемптона.

За інформацією Sky Sports та інсайдера Фабріціо Романо, клуб активно веде переговори щодо трансферу Едерсона в Галатасарай, тому воротаря прибрали зі складу.

На його місце вийде новачок Джеймс Траффорд.

Повідомляється, що сам Едерсон хоче покинути Манчестер Сіті і просить клуб погодитись на трансфер.

Раніше з’являлась інформація про бажання Манчестер Сіті у разі продажу Едерсона підписати Джанлуїджі Доннарумму.