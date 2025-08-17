Англія

Хоче будувати колектив довкола гравця.

Бразильський атакувальний півзахисник Лукас Пакета вже три роки є гравцем лондонського Вест Гема відтоді, як клуб заплатив за нього французькому Ліону 42,95 млн євро за перехід.

Але оскільки "молотобійці" в минулому сезоні зірок із неба не хапали, то майбутнє 27-річного виконавця в клубі почало обговорюватись дедалі частіше.

Цього літа у Вест Гема було кілька пропозицій щодо трансферу бразильця, але зрештою керівництво вирішилось дослухатись порад головного тренера Грема Поттера.

Керманич "залізних" попросив, щоб Пакета й надалі залишався в складі його команди, і навіть поговорив про це із самим футболістом, переконавши в сталості розвитку його проєкту.

У минулому сезоні Пакета провів 36 матчів та забив п’ять голів.