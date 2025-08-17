Англія

Тренер Манчестер Сіті заявив, що воротар пропустив матч із Вулвергемптоном через хворобу, а рішення щодо можливого трансферу залежить від клубу.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував ситуацію навколо бразильського воротаря Едерсона, якого не було у заявці на поєдинок першого туру АПЛ проти Вулвергемптона. Гра завершилася перемогою Сіті з рахунком 4:0.

За словами наставника, причина відсутності голкіпера пов’язана зі станом здоров’я:

— Наразі у мене немає нової інформації. Вчора я дізнався, що він захворів — у нього гастроентерит. Після цього я не мав розмов із Уго Віаною, спортивним директором Манчестер Сіті.

Гвардіола також наголосив, що позиція клубу щодо трансферів залишається незмінною:

— Я завжди дотримувався думки: якщо футболіст хоче піти, він може це зробити, але лише на умовах клубу. Немає сенсу залишатися, якщо він нещасливий у команді. Такий підхід у мене ще з часів роботи в Барселоні.

Раніше з’являлася інформація про зацікавленість Едерсоном з боку турецького Галатасарая. Бразилець виступає за Манчестер Сіті з 2017 року, а його контракт чинний до літа 2026-го. За оцінками порталу Transfermarkt, ринкова вартість воротаря становить 20 мільйонів євро.