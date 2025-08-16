Англія

Талановитий англійський плеймейкер змінив клубну прописку.

Атакувальний півзахисник Джеймс Макейті залишив Манчестер Сіті й приєднався до Ноттінгем Форест, передає офіційний сайт "лісників".

Контракт із 22-річним англійцем розраховано до кінця червня 2030 року. За даними видання The Athletic, сума трансферу склала 30 млн фунтів стерлінгів із бонусами.

"Містяни" отримають частину коштів від потенційного майбутнього продажу гравця. Домовленість також включає право зворотного викупу.

Макейті є вихованцем Манчестер Сіті. За рідний клуб Джеймс дебютував у вересні 2021 року. Загалом на рахунку плеймейкера сім голів у 34-х матчах за "містян". Англієць допоміг МС виграти Суперкубок Англії-2024.

У 24-х поєдинках збірної Англії U-21, з якою Макейті виграв Євро-2025, він відзначився вісьмома результативними ударами й шістьма гольовими передачами.

Нагадаємо, нещодавно Ноттінгем Форест завершив перехід таланта з Чемпіоншипу.