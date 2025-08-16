Англія

Турецький клуб оцінив бразильця у десять мільйонів євро.

Воротар Манчестер Сіті Едерсон може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного бразильця зацікавлений Галатасарай, який вже зробив першу офіційну пропозицію для "містян", запропонувавши десять мільйонів євро, незважаючи на вищий запит від клубу АПЛ.

Раніше була інформація, що бразилець вже погодив особистий контракт із турецьким клубом, а Сіті вже веде переговори з голкіпером ПСЖ Джанлуїджі Доннаруммою.

Минулого сезону Едерсон провів 37 матчів, з яких 12 на нуль за 48 пропущених м'ячів.