Англія

Лондонський Челсі пріоритетний варіант 22-річного нідерландського хавбека.

Нідерландський півзахисник Хаві Сімонс має намір продовжити кар’єру в Челсі, повідомляє ESPN. За інформацією джерела, 22-річний хавбек обрав лондонський клуб, незважаючи на інтерес таких топ-клубів, як Баварія та Манчестер Сіті.

РБ Лейпциг оцінює трансфер Сімонса у 80 мільйонів євро, а Челсі зацікавлений у його підписанні. У минулому сезоні Сімонс провів 33 матчі у всіх турнірах, забив 11 голів та віддав 8 гольових передач.

На сайті Transfermarkt його трансферна вартість оцінюється в 70 мільйонів євро.