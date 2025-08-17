Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 серпня 2025 року.

Лондонський Челсі у матчі стартового туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі не зміг обіграти Крістал Пелес (0:0).

Рахунок у матчі міг бути відкритий на 13 хвилині зустрічі, але забитий м'яч Езе зі штрафного було скасовано через порушення правил у штрафному майданчику

В цілому до кінця матчу Крістал Пелес погрожував контратаками, але нічого небезпечного не створив, а "сині" мали кілька небезпечних підходів до воріт, але всі удари були повз ворота "орлів".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Крістал Пелес у першому турі сезону АПЛ-2025/26:

Челсі — Крістал Пелес 0:0

Челсі: Санчес — Джеймс (Гюсто, 79), Ачімпонг, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Сантос, 79) — Нету, Палмер, Гіттенс (Естевао, 54) — Педро (Делап, 73).

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Г'юз (Лерма, 70), Мітчелл — Сарр, Езе (Девенні, 84) — Матета.

Попередження: Джеймс, Естевао — Муньйос, Матета, Г'юз.