Англія

Лондонський клуб шукає заміну Еберечі Езе та вже зробив першу пропозицію за 23-річного грека.

Крістал Пелас готується до можливого відходу Еберечі Езе, який висловив бажання перейти в Тоттенхем. За інформацією The Athletic, лондонський клуб вже звернувся до Брюгге з пропозицією щодо придбання 23-річного грецького форварда Хрістоса Цоліса, розглядаючи його як потенційну заміну англійцю.

Перша пропозиція була відхилена бельгійцями, проте Крістал Пелас планує повернутися з покращеною офертою. Водночас тривають переговори з представниками Цоліса.

Минулого літа Цоліс перейшов у Брюгге з Фортуни Дюссельдорф і швидко став ключовим гравцем: у дебютному сезоні він відзначився 21 голом та 14 асистами у 56 матчах.

Вихованець ПАОКа, у 2021 році Цоліс перейшов до Норвіч Сіті, де отримав досвід у Прем’єр-лізі. Після цього він грав в оренді за Твенте і Фортуну, яка врешті викупила його контракт.