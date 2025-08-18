Англія

Грецький захисник втрачає місце у планах Арне Слота, інтерес проявляє Ноттінгем Форест.

Лівий захисник Костас Цимікас наближається до виходу з Ліверпуля. За даними журналіста Фабріціо Романо, клуб розглядає варіант не лише повного трансферу, а й оренди грецького футболіста.

Причиною такого рішення є зміни в тактичних планах нового наставника Арне Слота. На позиції лівого оборонця він розраховує насамперед на Енді Робертсона та Мілоша Керкеза, що суттєво знижує шанси Цимікаса на ігровий час.

Повідомляється, що інтерес до гравця вже проявив Ноттінгем Форест, який контактував із його представниками.

Цимікас приєднався до Ліверпуля влітку 2020 року з Олімпіакоса за 13 мільйонів євро. Минулого сезону захисник провів 29 матчів у всіх турнірах та відзначився двома результативними передачами.