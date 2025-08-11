Англія

Через можливий трансфер грек не потрапив у заявку на перший офіційний матч сезону.

Захисник Ліверпуля Костантінос Цимікас може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного грека зацікавлений Ноттінгем Форест, який вже контактував із оточенням футболіста.

Також наголошується, що сам грек не проти змінити клуб і через потенційний переход він не потрапив у заявку на минулий матч Суперкубку Англії проти Крістал Пелес.

Минулого сезону Цімікас провів 29 матчів, у яких віддав два асисти.